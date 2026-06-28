Сербский день рождения: иностранцы поздравили выпускницу на «Алых парусах»

Иностранцы поздравили 19-летнюю выпускницу на «Алых парусах»

Девушка из Сербии отметила свое 19-летие на празднике выпускников «Алые паруса — 2026». В ожидании брига иностранные выпускники скандировали поздравления. Молодых людей собралось много — все они хлопали имениннице и посвящали ей теплые слова.

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» с алыми парусами — прошел в акватории Невы.

В этом году маршрут судна был проложен через самые узнаваемые точки исторического центра Санкт-Петербурга. Бриг начал движение от Сенатской площади, прошел вверх по Неве против течения, затем вошел в разведенный пролет Дворцового моста и выполнил разворот напротив Эрмитажа. Благодаря такой траектории зрители смогли увидеть корабль на фоне одной из самых эффектных городских панорам.

Подготовка к проходу началась задолго до праздничной ночи. Первую репетицию экипаж провел в ночь с 11 на 12 июня. Перед главным шоу судно обычно проходит маршрут от 15 до 25 раз, чтобы команда могла отработать движение до мельчайших деталей.

Капитан брига Олег Николаев ранее объяснял, что во время праздника корабль должен появляться в ключевых точках строго по графику. Погрешность по времени допускается минимальная — всего несколько секунд.

Особую зрелищность проходу придают 18 алых парусов общей площадью почти 900 квадратных метров. Именно они делают бриг «Россия» одним из самых узнаваемых образов праздника и превращают его появление на Неве в кульминационный момент для зрителей.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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