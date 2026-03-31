Мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезвонить

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Злоумышленники уже разработали 32 темы фейковых писем. Схема постоянно усложняется.

Какую новую схему обмана россиян придумали мошенники

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Мошенники через письма просят владельцев электронных подписей им перезвонить

Недремлющие мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезванивать. Об этом Lenta.ru рассказали в компании F6. Новая схема нацелена на пользователей электронных подписей, которые необходимы для доступа к государственным и коммерческим сервисам.

С 26 марта мошенники от имени федерального ведомства отправляют электронные письма с сообщением об «авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи» и выгрузке документов. В тексте содержится просьба перезвонить по указанному мобильному номеру. Рассылки ведутся ежедневно, в том числе в выходные, а для обмана используются скомпрометированные почтовые ящики.

По данным F6, преступники уже разработали 32 темы для подобных писем. Эксперты отмечают, что схема постоянно усложняется. Если сначала мошенники просто сбрасывали звонки, чтобы человек перезвонил, затем отправляли тревожные СМС о подозрительных действиях, то теперь используют фальшивые письма от имени госорганов.

«Мошенники используют схему с обратным звонком, чтобы обойти антифрод-системы и снизить бдительность пользователей. <…> Атаки становятся все более целенаправленными и выходят на новый уровень», — добавил главный специалист F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

До этого депутат Антон Немкин отмечал, что сам факт получения сообщения о «взломе» зачастую является мошеннической уловкой. Стоит помнить, что реальные сервисы крайне редко просят срочно перейти по ссылке и ввести данные — напротив, они рекомендуют зайти в личный кабинет через официальное приложение или вручную введенный адрес сайта.

Специалисты рекомендуют не перезванивать по номерам из подозрительных писем и не переходить по ссылкам, а также внимательно проверять адрес отправителя и при малейших сомнениях обращаться в официальные службы поддержки сервисов.

