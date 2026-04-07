ВСУ с помощью дронов атаковали Владимирскую область — есть погибшие

Дарья Бруданова Журналист

Дрон боевиков киевского режима врезался в жилой дом.

Во Владимирской области из-за атаки ВСУ погибла семья

Во Владимирской области в результате атаки ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА в ночь на 7 апреля атаковали Владимирскую область. В результате погибли три мирных жителя, среди которых семилетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Целью противника, как уточнил губернатор, стал Александровский район. Один из украинских беспилотников попал в двухквартирный жилой дом. Внутри находилась семья из четырех человек.

«Погибли двое взрослых и семилетний сын», — написал глава Владимирской области.

Он уточнил, что пятилетней дочке удалось выжить. С ожогами девочку доставили в больницу. Сейчас ее жизнь вне опасности.

По словам Андреева, после того, как БПЛА попал в дом, там начался пожар. Огонь удалось потушить. Соседи пострадавшей семьи целы.

С начала специальной военной операции (СВО), о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы ежедневно подвергаются атакам украинских БПЛА. Боевики киевского режима наносят удары по городам не только с помощью беспилотников, но и ракет. В результате страдает мирное население.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО РФ за ночь сбили 45 дронов ВСУ. Они были уничтожены над девятью регионами России, включая Белгородскую, Воронежскую и Курскую области.

