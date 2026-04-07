«Красные линии пройдены»: в Казахстане возмущены атаками ВСУ на объекты КТК

Дарья Бруданова
Безрассудные действия Киева могут привести к снижение поддержки со стороны европейских союзников.

Как Казахстан отреагировал на удары ВСУ по КТК

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Байдильдинов: ВСУ перешли красные линии атакой на объекты КТК

Киевский режим перешел все допустимые красные линии. Об этом в интервью RT сказал экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

Такое заявление он сделал на фоне атак боевиков ВСУ по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает», — подчеркнул Байдильдинов.

Бывший советник министра уточнил: ущерб от действий ВСУ оценивается примерно в два миллиарда долларов. Казахстан, как напомнил Байдильдинов, не раз говорил, что в конфликте между Москвой и Киевом Астана предпочитает занимать нейтралитет. Однако, судя по всему, это не является сдерживающим фактором для украинской армии.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал 5-tv.ru, что украинские удары по объектам КТК в Новороссийске могут привести к разрушительным последствиям. По его словам, международная компания приносит прибыль не только РФ, но и крупным энергетическим предприятиям из Казахстана, Великобритании и США. Поэтому атаки по нефтетранспортному узлу, скорее всего, станут причиной снижения поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны европейских союзников.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
Последние новости

11:20
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
11:15
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
11:11
«Чеченская республика Ичкерия*» признана террористической организацией
10:52
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
10:44
Расчеты «Градов» поддерживают наступление группировки «Север» на харьковском направлении
10:38
Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Сейчас читают

Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео