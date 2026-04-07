В Запорожской области ВСУ атаковали школу: пятеро детей и один взрослый пострадали

Шесть человек пострадали в результате ВСУ на школу в Запорожской области

Украинские боевики нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В результате атаки пострадали шесть человек, из них пятеро — несовершеннолетние. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Дети оперативно эвакуированы в медицинское учреждение», — написал глава области в своем Telegram-канале. Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 7 апреля украинские боевики атаковали Владимирскую область с помощью беспилотников. Глава региона Александр Авдеев проинформировал, что целью ударов стал Александровский район, где в результате атаки погибли три мирных жителя, включая семилетнего ребенка.

Один из дронов попал в двухквартирный жилой дом, внутри которого находилась семья из четырех человек. Авдеев уточнил, что погибли оба родителя и их семилетний сын. Пятилетней дочери, получившей ожоги, удалось выжить — девочку доставили в больницу, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

После попадания БПЛА в здании вспыхнул пожар, который впоследствии потушили. Соседи пострадавшей семьи, по словам губернатора, не пострадали.

