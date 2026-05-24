Итальянский журналист отказался комментировать теракт в Старобельске
По его словам, он приехал, чтобы собирать информацию, а не давать оценок.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Итальянский журналист Джованни Пиньи отказался комментировать теракт в ЛНР
Итальянский журналист Джованни Пиньи, прибывший на место теракта ВСУ в Старобельске, отказался комментировать увиденное. На вопросы корреспондента 5-tv.ru он отвечал кратко.
Репортер пояснил, что его главная задача — изучить ситуацию на месте и собрать необходимую информацию, а не давать публичные оценки произошедшему.
«Я из Италии, но я не хотел бы участвовать в интервью, извините. Просто потому что я здесь, чтобы собирать информацию», — сказал Пиньи.
На уточняющий вопрос о том, связано ли его молчание с опасениями или отсутствием сформированного мнения, он подтвердил, что пока находится на этапе изучения всех фактов.
Ранее 5-tv.ru писал, что на площадку разрушенного колледжа посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Реакция у репортеров разная.
Например, корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан был шокирован увиденным. Он признался, что его поразили руины общежития, в которых до сих пор лежат детские игрушки и вещи студентов. Иностранный журналист также раскритиковал западные СМИ, которые проигнорировали поездку в ЛНР.
