Итальянский журналист отказался комментировать теракт в Старобельске

Итальянский журналист Джованни Пиньи отказался комментировать теракт в ЛНР

Итальянский журналист Джованни Пиньи, прибывший на место теракта ВСУ в Старобельске, отказался комментировать увиденное. На вопросы корреспондента 5-tv.ru он отвечал кратко.

Репортер пояснил, что его главная задача — изучить ситуацию на месте и собрать необходимую информацию, а не давать публичные оценки произошедшему.

«Я из Италии, но я не хотел бы участвовать в интервью, извините. Просто потому что я здесь, чтобы собирать информацию», — сказал Пиньи.

На уточняющий вопрос о том, связано ли его молчание с опасениями или отсутствием сформированного мнения, он подтвердил, что пока находится на этапе изучения всех фактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на площадку разрушенного колледжа посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Реакция у репортеров разная.

Например, корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан был шокирован увиденным. Он признался, что его поразили руины общежития, в которых до сих пор лежат детские игрушки и вещи студентов. Иностранный журналист также раскритиковал западные СМИ, которые проигнорировали поездку в ЛНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС