Златоустовскому маньяку отказали во взыскании компенсации с экс-адвоката

Александра Якимчук
В 2024 году преступник подал жалобу на приговор, но суд отказал в ее рассмотрении.

Маньяк пытался получить компенсацию от адвоката

Кассационный суд отказал златоустовскому маньяку и педофилу Николаю Мозглякову во взыскании компенсации со своего бывшего адвоката. Это стало известно из материалов дела, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мозгляков был приговорен к пожизненному сроку. Но, по его заявлению, юрист, представлявший преступника в суде, не согласовывал с ним стратегию, а после и не обжаловал приговор. За это маньяк требовал взыскать с него два миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Однако в материалах дела указано, что Мозгляков признал свою вину и не планировал обжаловать вынесенный приговор.

Адвокат был не согласен с обвинениями со стороны бывшего подзащитного. Юрист заверил, что обсуждал правовую позицию с Мозгляковым и действовал в рамках законодательства.

Приговор маньяку вынесли в декабре 2008 года в городе Златоусте Челябинской области. В апреле того же года на городском кладбище нашли тела двух девочек. Одна из них была задушена, а на второй обнаружено множество колото-резаных ран. Третьей жертве маньяка удалось выжить. Она была найдена недалеко от кладбища. На ней были следы изнасилования и резаные ранения спины, груди и шеи.

В 2024 году Мозгляков подал жалобу на пожизненный приговор, но Верховный суд РФ не стал ее рассматривать и вернул заявителю, сославшись на статью «Недопустимость внесения повторных кассационных жалобы, представления».

