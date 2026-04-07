Апартаменты за печенье: риелтор заявил об угрозах от блогера Гусейна Гасанова

|
Дарья Орлова
История сделки с недвижимостью неожиданно обернулась уголовным разбирательством.

Фото: legion-media

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риелтор обвинила блогера Гусейна Гасанова в угрозах

Риелтор Вадим Де, сотрудничавший с блогером Гусейном Гасановым, заявил в суде, что сталкивался с давлением и угрозами после попытки аннулировать сделку по передаче недвижимости. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По словам Де, блогер предложил оформить апартаменты на него, однако риелтор не хотел участвовать в сделке. Впоследствии он изменил позицию после предоставления документов о якобы погашенной налоговой задолженности. Когда в СМИ появилась информация о заочном аресте Гасанова, Де попытался отказаться от соглашения.

«Он попросил переоформить на меня апартаменты. Я пытался отказаться, но он прислал документы о погашении задолженности (перед налоговой службой. — Прим. ред.). Позже, когда в СМИ появились новости о заочном аресте Гасанова, я просил расторгнуть сделку, но Гусейн угрожал мне со словами: «Мы можем поменяться местами», — заявил Де.

Как уточняется, изначально апартаменты стоимостью около 70 миллионов рублей были предложены блогеру застройщиком в 2020 году. Спустя несколько лет Гасанов решил переоформить недвижимость на риелтора, а сделка была заверена нотариально.

При этом, по словам Де, расчеты проходили через банковскую ячейку, но вместо указанной в договоре суммы в 60 миллионов рублей там оказались упаковки печенья. Риелтор считает, что сделка могла быть фиктивной.

В настоящее время на объект наложен арест в рамках расследования дела об отмывании денежных средств. Де заявил, что готов взаимодействовать со следственными органами.

Ранее Гасанову заочно предъявили обвинение по статье о легализации денежных средств, полученных преступным путем, и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что он пытался придать законный вид доходам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

