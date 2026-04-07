Лавров провел рабочую встречу с кандидатом в генсеки ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Москве с кандидатом на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан (Коста-Рика). Об этом сообщается в на сайте МИД РФ.

«Сергей Лавров довел до Ребеки Грипспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ооновский пост строго соблюдать принципы Устава ООН», — сказано в публикации.

В ходе встречи Ребека Гринспан представила предвыборную программу, в которой делается акцент на выстраивание текущей деятельности ООН и изменений, которые способствуют восстановлению ее эффективности и оперативного потенциала. Также в программе речь идет о подходах к реагированию на вызовы современности.

Обе встречи в ходе диалога подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

