Лавров провел рабочую встречу с кандидатом в генсеки ООН

Евгения Алешина
В ходе встречи Ребека Гринспан представила предвыборную программу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Москве с кандидатом на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан (Коста-Рика). Об этом сообщается в на сайте МИД РФ.

«Сергей Лавров довел до Ребеки Грипспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ооновский пост строго соблюдать принципы Устава ООН», — сказано в публикации.

В ходе встречи Ребека Гринспан представила предвыборную программу, в которой делается акцент на выстраивание текущей деятельности ООН и изменений, которые способствуют восстановлению ее эффективности и оперативного потенциала. Также в программе речь идет о подходах к реагированию на вызовы современности.

Обе встречи в ходе диалога подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия стремится к созданию миропорядка без диктата. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безусловным приоритетом укрепление связей с мусульманскими странами.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
