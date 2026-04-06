Лавров: Россия стремится к созданию миропорядка без диктата

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Российский министр назвал безусловным приоритетом укрепление связей с мусульманскими странами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Россия выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации и диктата. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«(Мы. — Прим. ред) Выступаем за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества», — заявил глава МИД на встрече группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

По его словам, сегодня мир устал от любых форм дискриминации и грубого диктата, а многополярность как раз позволяет уйти от этой порочной практики.

Сергей Лавров отдельно отметил, что сближение с государствами исламской цивилизации находится для России в числе главных внешнеполитических приоритетов.

Глава МИД РФ добавил, что сейчас особое внимание уделяется торговле и экономике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров отметил готовность России участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

