Лавров: Россия стремится к созданию миропорядка без диктата

Россия выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации и диктата. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«(Мы. — Прим. ред) Выступаем за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества», — заявил глава МИД на встрече группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

По его словам, сегодня мир устал от любых форм дискриминации и грубого диктата, а многополярность как раз позволяет уйти от этой порочной практики.

Сергей Лавров отдельно отметил, что сближение с государствами исламской цивилизации находится для России в числе главных внешнеполитических приоритетов.

Глава МИД РФ добавил, что сейчас особое внимание уделяется торговле и экономике.

