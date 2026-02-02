«Усердно работал»: Леди Гага впервые публично призналась в любви своему жениху

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Пара помолвлена уже около полутора лет, но до сих пор не узаконила свои отношения.

Леди Гага и Майкл Полански поженились или нет

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Daily Mail: Леди Гага впервые публично призналась в любви своему жениху

Исполнительница Леди Гага впервые призналась в любви своему жениху, IT-предпринимателю Майклу Полански. Выразила чувства певица публично, в ходе выступления на 68-й церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка, одержавшая победу в двух номинациях из семи, решила использовать часть своей торжественной речи, чтобы поблагодарить возлюбленного за поддержку. Обращаясь к 42-летнему Майклу Полански, который находился в зале, 39-летняя звезда подчеркнула его неоценимый вклад в ее творческий процесс.

«Я должна сначала поблагодарить моего партнера Майкла. Я так сильно тебя люблю. Ты так усердно работал со мной над этой записью весь год. Поэтому я люблю тебя и благодарю», — эмоционально произнесла певица со сцены.

Она добавила, что Майкл находился рядом с ней каждый день и фактически помогал ей работать над созданием альбома в течение всего года. В ответ на это признание бизнесмен, с которым певица встречается уже около пяти лет, слал ей воздушные поцелуи из зрительного зала.

В этот вечер пара демонстрировала полную идиллию, постоянно обнимаясь и не скрывая нежных чувств перед камерами. Помолвка Гаги и Полански состоялась еще в 2024 году.

Помимо личных признаний, исполнительница обратилась с вдохновляющим посланием к женщинам в музыкальной индустрии. Она отметила, что работа в окружении мужчин в студиях звукозаписи может быть непростой задачей, и призвала коллег всегда отстаивать собственные идеи и «звучать громко».

В этом году Гага получила золотой граммофон за лучший вокальный поп-альбом со своей шестой сольной пластинкой под названием MAYHEM. Также ранее, во время предварительного шоу, ее композиция Abracadabra была признана лучшей танцевальной поп-записью. На счету артистки теперь числится 16 побед на «Грэмми» при 45 номинациях за всю карьеру.

В плане стиля Гага также осталась верна себе, сменив за вечер три эффектных наряда, включая платье с черными перьями и эксцентричный красно-черный костюм для выступления.

