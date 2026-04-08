Белые полоски на ногтях: что они означают и когда стоит насторожиться

|
Дарья Корзина
Что означают белые полоски на ногтях

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-дерматолог Савкина: Белые полоски на ногтях не несут угрозы для здоровья

Белые полоски и точки на ногтях чаще всего не свидетельствуют о дефиците кальция и не представляют опасности для здоровья. Об этом aif.ru сообщила врач-дерматолог Марина Савкина.

По словам специалиста, подобные изменения встречаются достаточно часто и в большинстве случаев не требуют медицинского вмешательства. Их появление связано с кратковременными нарушениями в зоне роста ногтя, где формируются живые клетки. В результате сбоя в процессе ороговения в ткань ногтя может попадать воздух, что и приводит к образованию светлых участков — полос или точек.

Савкина уточнила, что такие нарушения могут возникать под воздействием различных факторов. Среди них — особенности питания в определенный период, стрессовые ситуации, дефицит отдельных микроэлементов, а также незначительные механические повреждения. Даже легкая травма, которую человек мог не заметить, способна повлиять на формирование ногтевой пластины.

Врач подчеркнула, что единичные белые пятна или полосы не являются поводом для беспокойства и обычно исчезают по мере роста ногтя. Однако изменение цвета всей ногтевой пластины требует более внимательного отношения. В подобных случаях специалист рекомендовала обратиться к врачу для диагностики и исключения возможных патологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скрытых причинах весеннего дефицита витаминов. Ощущение усталости и упадка сил многие объясняют сезонными изменениями и стрессом, однако в ряде случаев проблему можно решить корректировкой рациона — и уровень энергии перестанет зависеть от времени года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

