Определено место для атомной электростанции в Приморье

Атомной электростанцию в Приморье построят под Уссурийском

В Приморье определили место для атомной электростанции (АЭС). Важнейший для всего региона объект возведут под Уссурийском.

Масштабную стройку начнут уже в следующем году. Первый энергоблок запустят в 2033-м году, второй — в 2035-м.

Также известно, что от новой АЭС проложат две линии электропередачи — общей длиной более двухсот километров. Это позволит обеспечить жителей Дальнего Востока бесперебойными поставками энергии.

Ранее глава российской корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о возобновлении контактов «Росатома» с коллегами из Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.