Определено место для атомной электростанции в Приморье

Атомной электростанцию в Приморье построят под Уссурийском
В Приморье определили место для атомной электростанции (АЭС). Важнейший для всего региона объект возведут под Уссурийском.
Масштабную стройку начнут уже в следующем году. Первый энергоблок запустят в 2033-м году, второй — в 2035-м.
Также известно, что от новой АЭС проложат две линии электропередачи — общей длиной более двухсот километров. Это позволит обеспечить жителей Дальнего Востока бесперебойными поставками энергии.
Ранее глава российской корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о возобновлении контактов «Росатома» с коллегами из Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. Организация по атомной энергии страны делится данными об обстановке на АЭС «Бушер» после атак США и Израиля.
