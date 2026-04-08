«Просят фото нашего сына»: Зотов о романе с Викой Картунковой

Фанаты Зотова и Картунковой верят, что артисты — пара, и у них есть ребенок

Певца Влада Зотова подозревают в романтических отношениях с певицей Викой Картунковой. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Нас (с Картунковой. — Прим. ред.) обсуждают, что мы пара, что вот я ее муж», — говорит музыкант.

Более того, многие фанаты уверены, что у коллег по музыкальному цеху уже даже родился сын, и требуют показать его фото.

Зотов признался, что поначалу очень переживал из-за этих слухов и домыслов, так как Виктория замужем. Музыкант боялся, что ее супруг Олег Головинов будет ревновать и это, в частности, скажется на качестве их с артисткой музыкального тандема.

«Это же не только моя мечта, создать какой-то тандем, коллаборацию», — подчеркнул Влад.

Кроме того, по словам музыканта, даже когда они с коллегой ругаются, это происходит очень «круто» — и в конечном счете они по-дружески «стебутся» друг над другом.

Ранее Виктория Картункова рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что уже почти два года состоит в счастливом браке с Олегом Головиным.

