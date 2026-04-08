Отец — двоюродный брат: мать случайно узнала о беременности 13-летней дочери

Дарья Орлова
Тайна всплыла во время визита к гинекологу.

В подмосковных Люберцах мать впервые отвела 13-летнюю дочь к гинекологу и узнала, что та беременна. Как уточняет KP.RU, отцом ребенка оказался двоюродный брат девочки.

За несколько месяцев до того, как тайна вскрылась, у девочки начался роман с 14-летним двоюродным братом. Он часто заглядывал в гости, и однажды, когда взрослых не было дома, между ними произошла интимная близость.

Дело дошло до Следственного комитета — там тщательно проверили все обстоятельства. Сначала заподозрили, что семьи скрывают взрослого виновника, но подозрения не оправдались.

Обе семьи — из обеспеченных, без намека на асоциальный образ жизни. Самое удивительное: девочка и родные решили, что молодая мать будет рожать. Срок уже поздний, так что аборт по закону и медицинским показаниям был исключен.

По словам инсайдеров, взрослые сначала кипели от злости, но потом остыли.

«Произошло то, что произошло — теперь нужно жить дальше», — сказал собеседник издания.

Воспитанием малыша занялись родители девочки, но семья брата тоже помогала — деньгами и не только. Под одной крышей подростков не сведут из-за родства.

Статья об изнасиловании не подходит — все было по согласию. Мальчику ничего не грозит, родителям тоже.

Последние новости

13:52
В Иране опровергли согласование главы переговорной группы для диалога с США
13:51
В Подмосковье простились с создателем гиперзвуковых ракет «Циркон» Александром Леоновым
13:47
Песков: Кремль приветствует перемирие между США и Ираном
13:40
Иран освободил шпионов из Франции в обмен на отзыв иска из суда ООН
13:36
Еще один день отдыха: россиян ждут длинные майские выходные
13:30
Ирак открыл воздушное пространство

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Откажись от руля — получи деньги: создан радикальный метод борьбы с пробками
Поймал вора — лишился работы: продавца уволили за попытку предотвратить кражу
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео