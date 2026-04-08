Победа или полный провал? Как в мире отреагировали на перемирие США и Ирана

Каких еще громких заявлений и действий ждать от хозяина Белого дома, не знают даже его ближайшие соратники. Ведь еще несколько часов назад все замирали в ожидании ядерного апокалипсиса. И вот сейчас из Вашингтона звучат громкие новости не иначе как о «победе» Дональда Трампа и возвращении мира на Ближний Восток. Вот только оппоненты американского президента называют это капитуляцией США. Почему — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Еще вчера президент США угрожал полностью уничтожить иранскую цивилизацию, а сегодня снова выступил в качестве миротворца.

«Мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире. Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров», — заявил президент США Дональд Трамп.

Только вот то самое предложение Ирана из десяти пунктов напоминает, скорее, условия капитуляции. Согласно документу, Тегеран может получить право обогащать уран, выплату компенсаций, полный вывод войск США из региона и даже снятие всех первичных и вторичных санкций — и этим список не ограничивается. В ответ Иран готов только открыть Ормузский пролив — да и то под контролем своих вооруженных сил. Неудивительно, что местные СМИ празднуют все это как победу над США.

«Иран одержал великую победу и заставил преступную Америку принять иранский план из десяти пунктов, в котором она обязалась к ненападению и сохранению контроля Ирана над Ормузским проливом. Мы подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей этой победы сохраняется необходимость в стойкости», — заявили на иранском телевидении.

Западная пресса от новой выходки Трампа пока в шоке. Журналисты отмечают, что противники президента США обвиняют его в непоследовательности, а союзники подозревают хитрый тактический ход.

«Некоторые республиканцы приветствовали решение президента, назвав его проницательным и тактическим. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп отступил и отчаянно ищет хоть какой-то выход из своей нелепой бравады», — пишет The Guardian.

Доходит до призывов к импичменту. Демократы требуют применить 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет отстранить президента от должности простым решением большинства кабинета министров по медицинским причинам.

«Объявление президентом Трампом во вторник о прекращении огня с Ираном мало что сделало для того, чтобы остановить растущую волну призывов со стороны демократов в Конгрессе к его импичменту», — сообщает Axios.

«Непоследовательное и хаотичное руководство в этой войне давно уже вышло за рамки импичмента. Психическая нестабильность — это явно про Трампа, который ведет себя агрессивно, отчаянно и очень пугающе», — заявил член Конгресса США Дэниел Голдман.

И даже ближайшие сторонники решением Трампа остались недовольны. Доверенное лицо президента и консервативный журналист Марк Левин в эфире республиканского телеканала Fox News прекращение огня резко осудил.

«Мы ничего не можем сделать, мы собираемся просто от всего отмахнуться? Для меня это очень трудно принять с моральной точки зрения. А что насчет „Хезболлы“? „Хезболла“ убила больше американцев, чем Иран», — возмутился журналист Марк Левин.

Эксперты оценивают войну в Иране как полный провал США. Тегеран проявил неожиданную стойкость и оказался не по зубам первой армии мира.

«Это было унижение. Мы ничего не достигли, кроме смерти и разрушений. Мы не победили иранцев. Поэтому Трамп отчаянно искал способ выйти из ситуации и, по сути, он принял условия мира, предложенные Ираном», — считает экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Война, тем не менее, еще не закончена. За две недели перемирия Дональд Трамп может еще несколько раз перевернуть игровую доску и отказаться от любого мирного плана. Но пока все празднуют.

