Операторы беспилотников действуют в тесной связке с расчетами самоходных гаубиц «Акация». Слаженные маневры обеспечивают уверенное продвижение в районе Волчанского плацдарма. Именно из этих районов противник обстреливает приграничные города и села Белгородской области.

Но таких возможностей у боевиков ВСУ с каждым днем все меньше. Полоса безопасности расширяется. За боевой работой наших артиллеристов на харьковском направлении наблюдала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Расчет малой артиллерии 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» ведет разведку на харьковском направлении. Все действия бойцов координируют из командного пункта.

Расчет работает по позиции противника в лесополосе, до нее 15 километров. Кадры объективного контроля подтверждают попадание по цели.

«Калибр у нее 152,4 миллиметра. Дальность, как я говорил, до 17 300. Поражает она 350 метров в разлет осколка у нее. Если пехота идет на вступление, то можно целую роту положить за два-три выстрела. Если снаряд поставить на замедленный, как мы стреляли по танкам, и при хорошем попадании, то броня Т-72 не выдерживает, и башню отрывает полностью с одного выстрела», — рассказал командир орудия с позывным «Бэтман».

Определить координаты целей помогают наши дроны «Орланы», дальше в бой вступают штурмовики. Цель — отодвинуть врага подальше от жителей Белгородчины.

«Дедушка служил в свое время на границе. Дальние родственники по его линии как раз с западной части Украины — это его в детстве коснулось, отношение к нему соответствующее, которое сейчас транслируется в СМИ и которое является, по сути, реальностью нынешней Украины. Я говорю: „Да, слушай, если война начнется, дед, говорю, ну я, говорю, пойду однозначно“. Ну, если, говорит, война начнется, мы все пойдем», — поделился оператор полезной нагрузки «Орлан-10» с позывным «Пеле».

Против бетонных укреплений противника артиллеристы используют осколочные и фугасные снаряды. Работают и по движущимся целям — на опережение, в случае если враг пытается провести ротацию.

«Иногда приходится и вброд нырять, и по такой грязи ездить, где ни одна машина не проедет. Ездить в узких местах, где одни сопки, между ними, может, боком даже ездить», — рассказал механик-водитель с позывным «Малой».

Проходимость орудия крайне важна. Но из-за высокой активности вражеских дронов часто работают именно с закрытых огневых позиций. Этот расчет в течение двух часов отбивал налет FPV.

«Когда мы подъехали на позицию, на этот момент прилетел уже 34-й дрон. Все поле было в дронах. Парни в этот день уничтожили 44 дрона противника. Машину они не зацепили, спас гараж, маскировочные сети и сетки-рабицы — не пробились к орудию. Расчет спас просто машину», — сообщил командир батареи с позывным «Мурзик».

Пока артиллеристы и операторы БПЛА «северян» наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ, опорникам, штабам и технике, наши штурмовики за неделю продвинулись на семи участках Волчанского плацдарма.

