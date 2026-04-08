Спасение для миллионов человек: в России начинаются испытания лекарства от мигрени

В России начинаются клинические испытания первого в стране лекарства от мигрени. Этим недугом страдают миллионы человек. Избавить их от постоянной головной боли и повысить качество жизни должен препарат, разработанный волгоградскими учеными. Но они могут столкнуться с трудностями при проверке эффективности этих таблеток. Почему — узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Пульсирующая головная боль, тошнота. Хочется задернуть шторы, никого не видеть и неподвижно лежать в тишине. Так ощущаются приступы мигрени, эффективного лекарства от которой не существует.

«Каждый пятый сотрудник в России, а это примерно 30 миллионов человек, страдает мигренью. Пик заболевания у нас приходится на самый продуктивный период работников — от 35 до 49 лет», — рассказала независимый HR-эксперт Зулья Лоикова.

Качество жизни россиян может изменить новый препарат, разработанный волгоградскими учеными. Он купирует эпицентр возникновения мигренозного синдрома. В основе лекарства — молекула с антисеротониновым действием. Она нацелена на рецептор 5-HT2A — ключевой элемент развития приступа. Препарат разжижает кровь, а значит, снижает риск инсульта и тромбообразования.

«Создана таблетка, изучены для этой таблетки все свойства: как она всасывается, как она распадается, хранится, изучены токсические свойства этой таблетки. Вот на этой стадии сейчас находится проект», — уточнил профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.

Главная проблема в том, что такое заболевание, как мигрень, есть только у человека. Животные от приступов не страдают, а значит, проверить эффективность препарата в лабораторных условиях возможно только фрагментарно.

«В ходе клинических исследований нам и предстоит ответить на вопрос, насколько же это будет эффективно у человека — носителя этой самой болезни», — отметил Яковлев.

К такой проверке на себе готовы тысячи россиян. Приступы мигрени делают невыносимой жизнь Юлии на протяжении последних 17 лет. Каждое проявление болезни записано в специальный дневник. Испробованы десятки лекарств, но приступы то и дело повторяются.

«Ехала в метро, вдруг не хватает воздуха, закружилась голова, вышла на улицу, затошнило. Я не понимала, что со мной происходит. Постоянно у меня болела голова, я не могла смотреть на свет, я не могла переносить запахи: табачный дым, духи — это невозможно. Я проходила очень много разных лечений: от пиявок до капельниц, массажи, остеопаты», — поделилась Юлия Шейкина.

Природа возникновения ауры мигрени на стадии изучения. Наука пока не может объяснить, почему люди чувствуют приближение приступа за несколько часов или даже дней. И лекарство от мигрени сродни открытию, хотя у специалистов есть сомнения.

«Наверное, это все пока иллюзорно, это фантастично, чтобы хронические болезни, которыми человек страдает, мы могли бы стопроцентный контроль иметь над ними. Ну, надо понимать, что генетика здесь тоже во многом сильна», — объяснил доцент кафедры Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

Разработка российских ученых расширит терапевтические возможности, в отличие от препаратов, применяемых сегодня. Лекарство планируют применять и для профилактики при хронической мигрени. Это когда болезнь проявляется чаще 15 раз в месяц.

