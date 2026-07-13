Минометный огонь накрыл пункты управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет Новороссийского десантно-штурмового соединения поразил несколько целей в Запорожской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские минометчики уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ
Минометный расчет Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил несколько пунктов управления и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки были обнаружены позиции украинских боевиков. Полученные координаты оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение нанести огневое поражение.
Расчет 120-миллиметрового миномета занял позицию и открыл огонь по выявленным целям. В результате удара были уничтожены несколько пунктов управления и запуска беспилотников ВСУ.
Корректировку огня и разведку целей обеспечивали расчеты российских беспилотных летательных аппаратов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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