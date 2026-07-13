МОК намерен помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов

Ранее организация временно восстановила членства Олимпийского комитета России (ОКР).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов для участия в международных соревнованиях. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
В организации подчеркнули, что выдача виз остается суверенным правом государств, однако МОК готов работать в рамках своей компетенции и сотрудничать с международными федерациями для содействия участию атлетов в турнирах.
Это заявление последовало после того, как 7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
Как ранее писал 5-tv.ru, олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин заявлял, что снятие санкций с российских спортсменов — это справедливо и «большой глоток воздуха» для всего спорта.
По его словам, девиз о том, что спорт должен быть вне политики, наконец начал работать. Тетюхин уверен, что российские атлеты смогут доказать силу страны на международной арене.
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