В СВР раскрыли сроки, за которые ФРГ может получить материалы для ядерного оружия

Мария Гоманюк
Ряд европейских стран обладает значительными компетенциями в разработке отдельных компонентов для боевого арсенала.

Как быстро в Германии создают материалы для ядерного оружие

Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

СВР: Германия может получить оружейный плутоний в течение месяца

Специалисты Германии теоретически способны в течение месяца скрытно получить объем оружейного плутония, достаточный для одного ядерного взрывного устройства. Об этом сообщили на сайте Службы внешней разведки России.

«Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, ряд европейских стран, в числе которых Германия, Италия, Чехия и Испания, обладает значительными компетенциями в разработке отдельных компонентов ядерного оружия. При этом в ФРГ возможно оперативное получение оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау.

В СВР подчеркнули, что в связи с такими возможностями необходимо принять меры для предотвращения создания Евросоюзом собственного ядерного оружия.

4 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО усиливает и наращивает свой ядерный потенциал, который может быть использован в потенциальном конфликте против России. По ее словам, заявления Франции о развитии ядерных возможностей являются «враждебным шагом», который способен дестабилизировать ситуацию.

При этом президент Польши Кароль Навроцкий 15 февраля сообщил, что поддерживает участие страны в ядерном проекте. Он отметил, что Польша должна двигаться в этом направлении с соблюдением международных норм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова заявила о буквальном «выцыганивании» Киевом ядерной составляющей. Тогда как властям европейских стран необходимо задуматься, что они будут делать с этими технологиями и компонентами.

