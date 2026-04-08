Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск

Беспилотники ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Луганске три мирных жителя получили ранения в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников. Об этом 8 апреля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня ночью Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города», — написал в мессенджере MAX руководитель региона.
По словам Пасечника, все трое пострадавших госпитализированы. Жителей поврежденных домов эвакуировали, среди них есть несовершеннолетний ребенок.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР за прошедшую неделю из-за обстрелов ВСУ пострадали несколько мирных жителей, повреждены десятки домов.
Например, 6 апреля ВСУ нанесли удар по зданию администрации Старобельска, и в результате атаки пострадали двое мирных жителей. Вместе с административным зданием, повреждены также отделение банка, отделение МФЦ, местный дворец культуры и магазин. Об этом также сообщил глава региона Леонид Пасечник.
