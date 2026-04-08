Посла Японии вызвали в МИД России

Мария Гоманюк
Причиной стало заключение компанией страны инвестиционного соглашения с украинским разработчиком дронов.

Захарова: в министерство иностранных дел России был вызван посол Японии

Посла Японии в России Акиру Муто вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест. Причиной стало заключение японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Японии, ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников», — сообщила дипломат.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия рассматриваются как угроза безопасности. По словам Захаровой, атаки с использованием беспилотников направлены в том числе против гражданских объектов.

К тому же Захарова высказалась на тему двусторонних отношений России и Японии. В МИД РФ отметили их серьезное ухудшение на фоне политики Токио.

«При обсуждении тематики текущего состояния российско-японских связей с нашей стороны было акцентировано, что вследствие недружественной политики официального Токио, которая, к сожалению, проводится и новым кабинетом [Санаэ] Такаити, отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня», — добавила дипломат.

В российском ведомстве подчеркнули, что дальнейшее развитие диалога возможно только при реальных шагах со стороны Японии.

«Отмечено также, что, если японская сторона действительно заинтересована в возобновлении межгосударственного диалога, ей необходимо не на словах, а конкретными, практическими делами демонстрировать такое стремление», — подытожила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония не планировала отправлять экономическую делегацию в Россию.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Спину ровно: как пользование смартфоном калечит позвоночник
15:28
«Россети» расширят практику использования регуляторных соглашений
15:20
Как студенты ИТ-специальностей колледжей Москвы строят карьеру еще до выпуска
15:10
«Под 0%» — не значит бесплатно: какие уловки скрываются в рассрочке
15:05
Пользователям MAX станут доступны комментарии и истории
15:00
Собянин: в Москве сосредоточено 70% анимационных студий России

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Заставляет плакать миллионы: назван самый грустный фильм всех времен
Считал убийц друзьями: одинокий мужчина умер после зверских пыток
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео