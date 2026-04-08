В Харьковской области заявили о повреждении ключевого энергетического предприятия

Элина Битюцкая
На фоне атак Киева на гражданскую инфраструктуру в России, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

НПЗ в Харьковской области поврежден взрывами

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области получил серьезные повреждения после массированной ночной атаки. Об этом сообщила начальник юридического отдела предприятия Анастасия Чередникова.

«Предприятие понесло значительные убытки», — приводит слова юриста местное издание «Общественное».

Чередникова отметила, что НПЗ в Мерефе повреждают уже в пятый раз с момента начала боевых действий.

ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории России, тогда как ВС РФ атакуют только цели, связанные с украинским военно-промышленным комплексом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 6 апреля в Новороссийске в результате атаки Киева на «Каспийский трубопроводнвй консорциум» (КТК) загорелись резервуары с нефтью — были повреждены сливо-наливной причал Каспийского трубопроводного консорциума и трубопровод.

В Минобороны России посчитали, что целью атаки было нанесение ущерба иностранным акционерам, конкретно — энергоструктурам из США и Казахстана.

Политолог и экономист Василий Колташов назвал атаку частью масштабной стратегии Украины по подрыву любых поставок нефти.

