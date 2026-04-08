«Есть жена и сын»: вдове убитого аниматора стало плохо после слов обвиняемого в суде

В Краснодаре вдове убитого аниматора стало плохо в суде после слов обвиняемого

В Краснодарском краевом суде во время заседания по делу об убийстве аниматора Кирилла Чубко его супруге Дарье стало плохо после слов одного из обвиняемых. Об этом 5-tv.ru сообщила юрист Евгения Тутушкина, представляющая интересы потерпевшей.

Во время слушания Дарья Чубко задала обвиняемому Араму Татосяну вопрос о последних словах ее мужа.

«Он говорил то, что у него есть любящая жена и сын маленький», — ответил он.

После этого женщине потребовалась помощь. По словам юриста, ухудшение самочувствия произошло не только у нее.

«Сегодня во время слушания сразу нескольким участникам стало плохо, у одного человека заподозрили инсульт, вызывали врачей. Также стало плохо Дарье. По этой причине судебное заседание переносится. А мы все также надеемся на пожизненное лишение свободы для этих «людей», — отметила Тутушкина.

Дело рассматривается с участием присяжных. На скамье подсудимых находятся Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян.

По версии следствия, трагедия произошла в конце апреля 2023 года. Два аниматора — Кирилл Чубко и его коллега Татьяна Мостыко — исчезли 28 апреля. Их поиски продолжались несколько дней, однако сначала результатов не дали. Позднее был найден сожженный автомобиль, на котором они передвигались, а затем обнаружены и останки погибших.

Следствие считает, что преступление было совершено с целью ограбления. После поломки машины злоумышленники заметили аниматоров и решили на них напасть. По их показаниям, Кирилл Чубко был убит утром 29 апреля недалеко от станицы Ирклиевская, спустя час жертвой стала Татьяна Мостыко. Обоих убили ножом, тела спрятали в лесу, а автомобиль подожгли.

После преступления обвиняемые перевели деньги с банковской карты Чубко и сняли более 200 тысяч рублей через банкомат.

Судебное разбирательство продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.