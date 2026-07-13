Возвращались со свадьбы: в столкновении пикапа и грузовика погибли 13 человек

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

Также есть несколько пострадавших.

13 гостей свадьбы погибли в столкновении грузовика и пикапа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Rizki Hidayat/Opn Images Source

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New York Post: в аварии погибли 13 гостей, возвращавшихся со свадьбы

В Индонезии 13 человек погибли и пятеро получили ранения в результате столкновения пикапа с двумя грузовиками на оживленной автомагистрали острова Ява. Об этом сообщило New York Post.

Инцидент произошел, когда группа людей возвращалась в родной поселок после посещения свадебной церемонии в соседнем населенном пункте.

По данным местной дорожной полиции, пикап с открытым кузовом, в котором находились гости, замедлился у разрыва в разделительной полосе для совершения разворота. После этого в него врезался фургон, двигавшийся в попутном направлении.

Начальник местной дорожной полиции пояснил, что из-за мощного удара пикап отбросило на полосу встречного движения, где произошло второе столкновение с еще одним грузовиком.

«Мощный удар выбросил более десяти человек из кузова пикапа прямо на дорогу», — сообщил Хидаят.

В настоящий момент пятеро выживших остаются в медицинских учреждениях с травмами различной степени тяжести, а правоохранительные органы проводят расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

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