Возвращались со свадьбы: в столкновении пикапа и грузовика погибли 13 человек
Также есть несколько пострадавших.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Rizki Hidayat/Opn Images Source
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
New York Post: в аварии погибли 13 гостей, возвращавшихся со свадьбы
В Индонезии 13 человек погибли и пятеро получили ранения в результате столкновения пикапа с двумя грузовиками на оживленной автомагистрали острова Ява. Об этом сообщило New York Post.
Инцидент произошел, когда группа людей возвращалась в родной поселок после посещения свадебной церемонии в соседнем населенном пункте.
По данным местной дорожной полиции, пикап с открытым кузовом, в котором находились гости, замедлился у разрыва в разделительной полосе для совершения разворота. После этого в него врезался фургон, двигавшийся в попутном направлении.
Начальник местной дорожной полиции пояснил, что из-за мощного удара пикап отбросило на полосу встречного движения, где произошло второе столкновение с еще одним грузовиком.
«Мощный удар выбросил более десяти человек из кузова пикапа прямо на дорогу», — сообщил Хидаят.
В настоящий момент пятеро выживших остаются в медицинских учреждениях с травмами различной степени тяжести, а правоохранительные органы проводят расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
73%
Нашли ошибку?