Армия России ударила по военным объектам ВСУ в порту Черноморск

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военным объектам ВСУ в порту Черноморск под Одессой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

Там уточнили, что были поражены объекты портовой инфраструктуры. Их использовали для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для военных целей. Среди них склад с боеприпасами и ракетным вооружением, резервуары с горюче-смазочными материалами, станция перекачки горючего и наливные эстакады. Кроме того, удар нанесен по пункту управления контейнерными перевозками.

«В порту Черноморск поражены два морских парома типа „РО-РО“ и контейнеровоз, осуществляющие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 „Шостка“ и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что атака производилась при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударными дронами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России в ночь на 12 июля нанесли удар по объектам логистического центра украинской компании «Одтранс» в порту Одессы. Они занимаются перевозкой грузов военного назначения.

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