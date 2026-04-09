Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость

Лилия Килячкова

Популярные аптечные товары для ухода и лечения могут спровоцировать «эффект обратного действия», ухудшая состояние здоровья.

Гигиенические помады и глазные капли вызывают привыкание

Регулярное применение назальных спреев, глазных капель и даже бальзамов для губ может нанести серьезный вред организму и вызвать привыкание. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, многие повседневные безрецептурные продукты создают замкнутый круг, в котором временное облегчение сменяется обострением первичных симптомов.

«Как терапевты, мы иногда видим людей, чрезмерно полагающихся на безрецептурные препараты, когда их используют чаще или дольше, чем рекомендовано», — сообщила председатель Королевского колледжа врачей общей практики Виктория Цорциу Браун.

Особую опасность представляют противоотечные спреи для носа, использование которых дольше недели повреждает защитные структуры слизистой и провоцирует «рикошетный отек», блокирующий дыхание.

Аналогичная проблема касается глазных капель от покраснений. Профессор Амира Гиргис поясняет, что такие средства сужают сосуды, но после прекращения действия препарата кровь приливает с новой силой, заставляя человека использовать капли снова и снова. Длительная эксплуатация таких составов ограничивает приток кислорода к тканям глаза, вызывая хроническое раздражение.

Специалисты также предупреждают о гигиенических помадах с ментолом и спиртом, которые лишают губы естественной жировой пленки, провоцируя сухость.

Не менее коварны обезболивающие. Их прием чаще двух раз в неделю может вызвать головную боль, когда мозг становится гиперчувствительным к болевым сигналам из-за постоянного присутствия лекарств в крови. Под удар попадают даже кремы для рук с отдушками, которые разрушают защитный барьер кожи при частом нанесении.

