Весенняя мигрень: как подготовиться к сезонным обострениям

Дарья Корзина
В чем причины головной боли и какие методы для профилактики эффективны без лекарств?

Весной обостряются случаи мигрени, которые связывают с изменением погодных условий. Невролог Асарат Камбарова рассказала URA.RU о факторах, провоцирующих головную боль, и способах минимизации приступов.

По словам эксперта, мигрень активизируется из-за колебаний температуры, атмосферного давления, увеличения светового дня и начала сезонной аллергии на пыльцу. Эти факторы воздействуют на центральную нервную систему.

Для снижения выраженности симптомов врачи назначают профилактические препараты, среди которых бета-блокаторы, определенные виды антидепрессантов и антиконвульсантов.

«При возникновении приступа для его устранения применяются триптаны либо нестероидные противовоспалительные средства. Следует отметить, что выбор препаратов осуществляется строго индивидуально, и их назначение возможно только после консультации с врачом», — уточнила Камбарова.

Ведение дневника головной боли позволяет объективно оценить частоту и интенсивность приступов. Камбарова посоветовала фиксировать дату и время появления боли, потенциальные триггеры, сопутствующие симптомы, принимаемые препараты и их эффективность. Эти данные могут помочь врачу скорректировать лечение и подобрать оптимальные методы профилактики.

Невролог отметила, что без медикаментов снизить частоту и силу приступов можно с помощью режима питания, исключающего продукты с кофеином, алкоголь, фастфуд и добавки с глутаматом натрия. Важен стабильный режим сна продолжительностью 7–8 часов и регулярные аэробные нагрузки умеренной интенсивности, включая ходьбу и плавание по 30 минут 3–4 раза в неделю.

«Также некоторые исследования указывают на потенциальную пользу акупунктуры в качестве дополнительного метода лечения. В то же время на сегодняшний день нет убедительных научных данных, подтверждающих эффективность широко распространенных добавок, содержащих рибофлавин, магний и мелатонин», — добавила специалист.

Немедленно обращаться к врачу следует при головной боли высокой интенсивности, появлении необычных ощущений у пациентов старше 50 лет, а также при сопутствующих симптомах: расстройстве сознания, нарушении речи и зрения, мышечной слабости в конечностях или повышении температуры.

