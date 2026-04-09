Пожар на территории церкви Святого Тихона Задонского в Москве — первые кадры с места происшествия

|
Рита Цветкова
Загоревшееся здание предназначено для проживания и отдыха служительниц женского монастыря.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Загорелся скит на территории церкви Святого Тихона Задонского в Москве

На территории церкви Тихона Задонского на северо-востоке Москвы произошел пожар. По данным источника 5-tv.ru, огонь охватил деревянный скит Алексеевского ставропигиального женского монастыря, расположено рядом с храмом, а не сам храм или трапезная, как сообщалось ранее. Загоревшееся здание предназначено для проживания и отдыха служительниц.

Строение расположено по адресу Майский просек, 5с1. Прибывшие на место пожарные расчеты локализовали огонь на площади 50 квадратных метров. Прежде было известно о двух спасенных из горящего здания людях, информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Причиной стал взрыв газовой смеси на насосной установке, произошедший во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. По последним данным, погибли 12 человек, их семьи получат компенсации по десять миллионов рублей.

В больницах Москвы, Казани и Нижнекамска получают помощь 25 пострадавших в результате аварии. Руководство предприятия обязалось выплатить им по три миллиона рублей и возместить расходы на последующую реабилитацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
