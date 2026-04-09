Мошенники обманывают россиян, прикрываясь маркетплейсами

Эфирная новость 35 0

Они рассылают письма от имени известных площадок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники придумали новый сценарий и теперь разыгрывают любителей шоппинга. Аферисты рассылают россиянам фейковые письма от имени популярных маркетплейсов.

В них жертвам сообщают о выигрыше или участии в юбилейном розыгрыше призов, что, естественно, является неправдой, и предлагают нажать кнопку — принять участие.

После перехода по ссылке пользователи попадают на поддельные сайты маркетплейсов и вводят личные данные в погоне за призом.

В итоге, мошенники получают доступ не только к реквизитам, но и к банковским счетам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
