Мошенники обманывают россиян, прикрываясь маркетплейсами

Мошенники придумали новый сценарий и теперь разыгрывают любителей шоппинга. Аферисты рассылают россиянам фейковые письма от имени популярных маркетплейсов.

В них жертвам сообщают о выигрыше или участии в юбилейном розыгрыше призов, что, естественно, является неправдой, и предлагают нажать кнопку — принять участие.

После перехода по ссылке пользователи попадают на поддельные сайты маркетплейсов и вводят личные данные в погоне за призом.

В итоге, мошенники получают доступ не только к реквизитам, но и к банковским счетам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.