Мошенники обманывают россиян, прикрываясь маркетплейсами
Они рассылают письма от имени известных площадок.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мошенники придумали новый сценарий и теперь разыгрывают любителей шоппинга. Аферисты рассылают россиянам фейковые письма от имени популярных маркетплейсов.
В них жертвам сообщают о выигрыше или участии в юбилейном розыгрыше призов, что, естественно, является неправдой, и предлагают нажать кнопку — принять участие.
После перехода по ссылке пользователи попадают на поддельные сайты маркетплейсов и вводят личные данные в погоне за призом.
В итоге, мошенники получают доступ не только к реквизитам, но и к банковским счетам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?