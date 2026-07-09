«Креативнейший человек»: актер Щеголев о продюсере РЕН ТВ Владимире Филимонове

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 48 0

Всего несколько дней назад кинематографисты общались по рабочим вопросам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Максим Щеголев: продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов был креативнейшим человеком

Актер Максим Щеголев поделился воспоминаниями о продюсере РЕН ТВ, руководителе дирекции производства кино и сериалов Владимире Филимонове. В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru артист признался, что был потрясен известием о его скоропостижной смерти.

Щеголев рассказал, что всего несколько дней назад они общались по рабочим вопросам. По его словам, именно Филимонов утвердил его кандидатуру для участия в одном из последних проектов телеканала.

«Абсолютное онемение от скоропостижного ухода Володи Филимонова. Креативнейший был человек. Очень горько, печально. Мои глубочайшие соболезнования всем близким, семье и, конечно, каналу», — сказал Щеголев.

Владимир Филимонов, креативный продюсер РЕН ТВ и руководитель дирекции производства кино и сериалов, ушел из жизни 9 июля. За годы работы он внес значительный вклад в развитие отечественного телевидения и кинопроизводства, создав десятки проектов, полюбившихся миллионам зрителей.

В его фильмографию вошли сериалы и фильмы «Зло», «Операция «Неман», «Банда «ЗИГЗАГ»», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «Крутые меры», а также «Операция «Карпаты»» (оба сезона), «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», «Грачи», «Сокровища скифов» и «Крайние меры». Коллеги отмечают, что в каждый из этих проектов он вкладывал не только профессиональный опыт, но и искреннее отношение к своему делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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