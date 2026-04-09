Жестокая расправа: женщине нанесли более 100 ударов ножом в ее собственном доме

Дарья Орлова
Полиция расследует убийство матери, чье тело пролежало в квартире несколько дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В США 41-летняя женщина Джейн Пендлтон была найдена убитой в собственном доме с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает People.

На начальном этапе следствия предполагалось, что женщине было нанесено около 20 ударов холодным оружием, однако проведенная в дальнейшем экспертиза показала гораздо более шокирующие результаты.

Согласно данным вскрытия, преступник нанес жертве 107 ножевых ранений. Специалисты пришли к выводу, что с момента совершения преступления до обнаружения тела прошло несколько суток.

В ходе расследования детективы обнаружили важные улики на месте происшествия. Криминалисты зафиксировали на правом предплечье погибшей отчетливый отпечаток подошвы обуви. Это может свидетельствовать о том, что нападавший применял физическую силу, прижимая или удерживая женщину во время совершения убийства.

Кроме того, полиция проявила интерес к знакомому Пендлтон, который давал противоречивые показания в ходе предварительного опроса. В его жилище уже был проведен обыск, однако на данный момент официальные обвинения мужчине не предъявлены, и его имя не разглашается в интересах следствия.

Джейн Пендлтон была активным пользователем социальных сетей. Она часто публиковала фотографии со своими детьми и семьей, выражая любовь к жизни.

На одной из последних фотографий она оставила подпись о том, как сильно любит себя. После известия о трагической гибели матери ее дочь опубликовала на своей странице совместный снимок с подписью «Мы навсегда», что вызвало волну сочувствия у пользователей.

