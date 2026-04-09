Сколько стоит подготовить авто к лету: цены неприятно выросли

Дарья Орлова
Привести машину в порядок перед сезоном оказалось дороже, чем многие ожидали.

Сколько стоит подготовить машину к лету где дешевле цены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подготовка машины к лету в 2026 году обойдется от восьми до двенадцати тысяч рублей

Подготовка автомобиля к теплому сезону в 2026 году заметно ударит по кошельку. По данным аналитиков сети автосервисов Fit Service, стандартный весенний чекап в регионах обойдется примерно в восемь тысяч рублей, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге сумма возрастает до 12 тысяч.

В этот минимальный набор входят диагностика подвески и тормозов, замена зимней резины на летнюю, проверка системы охлаждения, а также контроль уровня и состояния масла и трансмиссионной жидкости.

При этом средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей по итогам первого квартала вырос до 13,1 тысячи рублей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Полная подготовка

Если речь идет не о базовом осмотре, а о полноценной подготовке машины к сезону, расходы значительно увеличиваются. Комплексные работы включают шиномонтаж, техническое обслуживание, замену расходников и мелкий ремонт.

В расширенный список входят замена масла и фильтров, обслуживание тормозной системы и подвески, дозаправка кондиционера, обновление охлаждающей жидкости, регулировка развала-схождения, а также другие обязательные процедуры.

В результате итоговая сумма может достигать около 40 тысяч рублей в регионах и до 50 тысяч — в столичных городах.

Как не переплатить

Специалисты рекомендуют начинать подготовку с диагностики, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.

«Начать лучше с тщательной профессиональной диагностики, которая часто позволяет сэкономить бюджет автовладельца. По итогам диагностики необходимо провести мелкий рекомендуемый ремонт», — рассказал технический директор сети Никита Родионов.

Он добавил, что такой подход помогает заранее планировать расходы и избегать неожиданных затрат, связанных с серьезными поломками. По его словам, нет необходимости переплачивать за самые дорогие бренды, если доступны качественные аналоги запчастей.

При этом специалист подчеркнул, что экономить можно только на тех элементах, которые еще не исчерпали свой ресурс, тогда как узлы, отвечающие за безопасность и надежность автомобиля, требуют особого внимания и не должны становиться объектом экономии.

Он также отметил, что к обязательным процедурам перед летним сезоном относятся замена шин, проверка подвески и тормозов, обслуживание системы охлаждения, контроль технических жидкостей, а также диагностика и заправка кондиционера.

