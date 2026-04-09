«Патриотическая» схема: мошенники используют фишинг под видом поддержки бойцов СВО

Мошенники используют фишинг под видом поддержки бойцов СВО

В России выявлена новая мошенническая схема: аферисты распространяют фишинговые ссылки под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку бойцов СВО. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«От имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — предупредили в ведомстве.

Переход по таким ссылкам ведет к краже учетных данных, захвату аккаунта или запуску многокомпонентной атаки. Злоумышленники сознательно давят на доверие и эмоциональную реакцию жертв.

Также в УБК МВД сообщили, что более 100 тысяч российских подростков вовлечены в сдачу в аренду своих аккаунтов в Telegram. Эти профили затем используются мошенническими кол-центрами.

Первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин отметил, что ущерб от таких преступлений носит массовый характер, а для их совершения теперь не требуется специальных навыков.

Более того, набирает популярность еще одна мошенническая схема — злоумышленники присылают ссылки от имени маркетплейсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.