«Патриотическая» схема: мошенники используют фишинг под видом поддержки бойцов СВО

Элина Битюцкая

Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах.

Мошенники используют схему с записью голоса для героев СВО

В России выявлена новая мошенническая схема: аферисты распространяют фишинговые ссылки под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку бойцов СВО. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«От имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — предупредили в ведомстве.

Переход по таким ссылкам ведет к краже учетных данных, захвату аккаунта или запуску многокомпонентной атаки. Злоумышленники сознательно давят на доверие и эмоциональную реакцию жертв.

Также в УБК МВД сообщили, что более 100 тысяч российских подростков вовлечены в сдачу в аренду своих аккаунтов в Telegram. Эти профили затем используются мошенническими кол-центрами.

Первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин отметил, что ущерб от таких преступлений носит массовый характер, а для их совершения теперь не требуется специальных навыков.

Более того, набирает популярность еще одна мошенническая схема — злоумышленники присылают ссылки от имени маркетплейсов.

Последние новости

11:26
Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
11:20
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
11:15
Предупреждение или месть: зачем женщины публично разоблачают изменщиков
11:09
«Провальный Рютте»: Дмитриев заявил, что генсек НАТО не способен защитить альянс
11:03
«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой
10:56
Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Сейчас читают

Вступился за друга и умер: ночная резня мачете у клуба унесла жизнь 26-летнего парня
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео