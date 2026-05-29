Путин назвал углубление связей с ЕАЭС приоритетом для России

Светлана Стофорандова

Страны союза планируют и дальше развивать сотрудничество.

Углубление союзнических отношений со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остается приоритетом для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита организации в Казахстане.

«Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕврАзЭС является безусловным приоритетом», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также подчеркнул, что страны Евразии планируют и дальше объединяться и развивать сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер заявил, что ЕАЭС успешно функционирует. В рамках союза созданы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, кроме того, расширяется сотрудничество в торговле, финансовой сфере и других направлениях. При этом во время саммита выяснилось, что объединение справляется со всеми своими задачами. Об этом свидетельствуют как положительные, так и критические оценки участников.

