Появление двух танкеров в сопровождении нашего фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, устроившее переполох в Британии, сегодня прокомментировали в Кремле. Ранее газета The Telegraph написала, что проход российских судов под такой защитой выглядит как ответ на угрозы Кира Стармера. Впрочем, в Москве четко дали понять — это не провокация, а необходимая мера.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации. Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер Стармер дал разрешение военным захватывать торговые суда, находящиеся под санкциями. И, похоже, планировалась первая такая операция, ради которой в Дуврский пролив отправили журналиста освещать громкое событие, которое в итоге не случилось.

«Мы в самом центре пролива, а это российский нефтяной танкер, попавший под санкции. Он идет мимо Дувра, несмотря на угрозу сэра Стармера конфисковать его. Чего я не ожидал увидеть, так это идущий за ним российский фрегат „Адмирал Григорович“, входящий в состав российского Черноморского флота», — сообщил британский корреспондент.

Как подчеркнул в своем репортаже журналист, «Адмирал Григорович» оснащен множеством противокорабельных ракет, ракет класса «земля-воздух». И остановить его для королевского военного флота было бы сложной задачей.

