Дешевые шины могут исчезнуть с российского рынка

Покрышки с содержанием канцерогенов предложили запретить.

До трети дешевых шин могут исчезнуть с российского рынка. Речь идет о покрышках с содержанием канцерогенов.

Как выяснили «Известия», запретить такую резину предложили в Минпромторге. По результатам проверки, опасные вещества выделяет около 40% импортной бюджетной продукции. Это — общая проблема компаний, которые экономят на очистке масел и используют некачественные компоненты.

Инициатива направлена на защиту здоровья жителей. А также чтобы поддержать отечественных производителей, которые полностью способны удовлетворить внутренний спрос. При этом некоторые эксперты опасаются, что эти меры могут привести к росту цен и массовому переходу на использованные шины или на более редкую их замену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автомобилисты начали экономить на шинах: в начале сезона резко вырос спрос на подержанные покрышки известных брендов. Водители пытаются купить Pirelli, Michelin или Yokohama по выгодной цене вместо новых китайских шин, которых на рынке в избытке, объясняя это не только ценником, но и проверенным качеством.

Однако бывшие в употреблении шины могут представлять серьезную опасность. Некоторые дефекты покрышек невозможно увидеть, и при попадании колеса в яму его может разорвать, что спровоцирует ДТП. Эксперты советуют отдавать предпочтение новым шинам из бюджетного сегмента.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Ужинает с геями* и молчит: чем занимается Джо Байден на пенсии
14:25
14:20
Слишком большая вероятность: может ли астероид 2024 YR4 столкнуться с Землей
14:14
«Не конец кампании»: какие последствия понесет масштабная атака Израиля на Ливан
14:07
Не понравилось поражение: фанаты «Зенита» забросали футболистов «Спартака» бутылками
13:59
Российский фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манше устроил переполох в Британии

Сейчас читают

«Жалеть меня не надо»: жена Федора Смолова пережила выкидыш
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео