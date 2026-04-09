«Их застрелили»: в Псковской области убили поисковых собак отряда «ЛизаАлерт»

|
Элина Битюцкая
Хозяйка животных утверждает, что стреляли целенаправленно.

Фото: ВКонтакте/Юлия Иванова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Псковской области застрелили двух собак отряда «ЛизаАлерт»

Во время тренировки в Псковской области убили двух поисковых собак добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщила их хозяйка и старший кинолог регионального отделения Юлия Иванова.

По словам женщины, собаки по кличкам Бэсти и Люмен отбежали от нее на некоторое расстояние, после чего она услышала выстрелы.

«Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю, сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили», — написала Юлия в своем посте на странице «ВКонтакте».

Иванова настаивает: животных убили намеренно. Сейчас к ситуации подключился юрист. Хозяйка требует найти и наказать того, кто это сделал.

«Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты», — сокрушается Юлия.

Женщина до сих пор не верит в произошедшее.

«Я не верю, что это все на самом деле. Я не могу принять это», — поделилась она горем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае семь украденных собак сбежали с бойни и вернулись домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор
17:46
«Вокруг чего строится моя жизнь?» — как сейчас живет вдова Романа Попова
17:30
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
17:21
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Яковлев
17:11
Истинная красота не в волосах: жених Лерчек показал как она побрилась налысо
17:08
ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео