Хранила секрет до конца: брат Кэтрин О’Хары рассказал о ее последних днях

Лилия Килячкова
Майкл поделился откровениями о тяжелом недуге актрисы и мистических снах.

Почему умерла Кэтрин О’Хара

Фото: www.globallookpress.com/Li Jing

Daily Mirror: Кэтрин О’Хара до самой смерти не рассказывала о своей болезни

Звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара хранила в секрете смертельную болезнь до самого момента своего ухода из жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на интервью с участием брата актрисы Майкла.

Актриса, получившая мировую известность благодаря роли мамы Кевина Маккалистера, а позднее закрепившая успех в сериале «Шиттс Крик», скончалась 30 января в возрасте 71 года. Ее брат Майкл в рамках подкаста Dreams of Our Loved Ones раскрыл детали ее состояния перед смертью, отметив, что в последние дни сестра практически перестала разговаривать и неохотно шла на контакт по телефону.

Официальной причиной смерти артистки стала легочная эмболия, однако первопричиной послужил рак прямой кишки. Согласно медицинским документам, онколог лечил знаменитость с марта прошлого года, но О’Хара предпочла не афишировать свой диагноз.

«Она не очень хотела разговаривать по телефону. И она жила не близко, она в Лос-Анджелесе», — признался Майкл О’Хара.

Мужчина также рассказал о пророческом сне, который приснился ему незадолго до трагедии.

«Я обнимал ее, и это было действительно прекрасно. Думаю, это было своего рода прощание», — поделился он своими переживаниями в эфире программы.

До последнего момента Кэтрин О’Хара старалась продолжать профессиональную деятельность. Она должна была приступить к съемкам в проекте «Студия», однако из-за ухудшения самочувствия ее график пришлось корректировать, ссылаясь на «личные обстоятельства».

Майкл добавил, что после ее кончины ему снова приснилась сестра, которая в его видении занималась обустройством нового дома и выглядела абсолютно счастливой. По словам брата, это дало семье утешение, что в ином мире актрисе стало легче.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
7:35
«Как ты с дедом разговариваешь?» — как Леонид Ярмольник справляется с внуками
7:30
Су-35С прикрыл удары российских вертолетов по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Хранила секрет до конца: брат Кэтрин О’Хары рассказал о ее последних днях
7:00
Самый тяжелый день в году: как провести Страстную пятницу и что категорически нельзя делать
7:00
Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя нести на освящение в храм на Пасху

Сейчас читают

Семейная расправа: пенсионерка обвиняется в убийстве сестры
Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео