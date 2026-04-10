«Они меня противного терпели»: Кирилл Зайцев рассказал о своей семье

Мурад Устаров
После появления ребенка артист переосмыслил отношения со своими родителями.

Российский актер Кирилл Зайцев рассказал о роли семьи в своей жизни. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

По его словам, без поддержки родных и близких людей не получится реализовать планы, даже самые амбициозные.

«Какую бы цель себе человек не ставил — захотел бы полететь в космос, — если человек не будет знать, что дома есть люди, которые ждут его и любят, у него не будет настоящего успеха», — подчеркнул артист.

Зайцев также согласился с тем, что любовь способна менять человека. Он отметил, что на его мировоззрение существенно повлияли супруга и рождение сына. Актер пояснил, что стал по-другому смотреть на отношения с родителями после появления ребенка на свет.

«До этого ты все время думаешь: ну, как там предки, они там то, они там се. А когда становишься отцом, то начинаешь думать: «Ничего себе! Они ночи не спали вместе со мной, меня противного терпели и все это проходили», — добавил актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист назвал людей поколения 1960-х романтиками с неунывающим оптимизмом.

Последние новости

9:05
Экс-солист «На-На» Соколов рассказал об отличии своего поколения от современной молодежи
8:55
ВСУ жестоко убили бунтующих мобилизованных в Харьковской области
8:47
«Они меня противного терпели»: Кирилл Зайцев рассказал о своей семье
8:41
В затопленные районы Дагестана направили 100 сотрудников МЧС
8:36
«Волос слишком седой»: Ворожцов о том, почему его не возьмут в кино про космос
8:30
Новый роман Галустяна и неожиданный поворот: что сделала бывшая жена актера

Сейчас читают

Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео