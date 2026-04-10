«Они меня противного терпели»: Кирилл Зайцев рассказал о своей семье
После появления ребенка артист переосмыслил отношения со своими родителями.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Российский актер Кирилл Зайцев рассказал о роли семьи в своей жизни. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».
По его словам, без поддержки родных и близких людей не получится реализовать планы, даже самые амбициозные.
«Какую бы цель себе человек не ставил — захотел бы полететь в космос, — если человек не будет знать, что дома есть люди, которые ждут его и любят, у него не будет настоящего успеха», — подчеркнул артист.
Зайцев также согласился с тем, что любовь способна менять человека. Он отметил, что на его мировоззрение существенно повлияли супруга и рождение сына. Актер пояснил, что стал по-другому смотреть на отношения с родителями после появления ребенка на свет.
«До этого ты все время думаешь: ну, как там предки, они там то, они там се. А когда становишься отцом, то начинаешь думать: «Ничего себе! Они ночи не спали вместе со мной, меня противного терпели и все это проходили», — добавил актер.
