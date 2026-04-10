В Башкирии нашли нефтяные примеси в воде из частной скважины

Жители одной из деревень в Башкирии столкнулись с неожиданной ситуацией — из скважины в огороде вместо воды пошла нефть. Но перспектива стать нефтяными магнатами этой семье не грозит. Природные ресурсы — государственные, а вот проблемы у сельчан — вполне житейские. Вода со вкусом бензина — может говорить о серьезной экологической проблеме в этом поселении. О том, когда нефть — не в радость, рассказывает корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Выпить такой коктейль вряд ли кто решится — даже козы воротят морду. Жители поселка Муравей вместо привычной воды черпают из скважины черную жижу с резким запахом бензина.

Скважина в огороде, пробуренная еще четыре года назад, служила верой и правдой: из нее брали воду для приготовления пищи, полива, поили скот. На днях решили обновить насос, пригласили мастера. Но вместо привычной воды из крана стала литься густая жидкость с черным оттенком.

«Сначала не поняла, чем она пахнет. Фильтры когда уже сняли, стала нюхать и подумала, может краска какая-то или еще что-то… Но потом очень яркий и сильный запах бензина был. У меня руки начали гореть после этой воды», — говорит Лидия Мурашева, хозяйка участка.

Сомнений почти не было: это нефть. Жители села даже стали шутить о внезапном богатстве. Но реальность быстро расставила все по местам: все, что глубже пяти метров уже не частная собственность.

«Могут привлечь к ответственности за добычу без лицензии. Очень серьезная может быть ответственность плюс возмещение вреда, причиненного недрам», — говорит кандидат юридических наук Борис Кокотов, президент Национальной ассоциации природопользователей.

Например, фермер из Челябинской области получил штраф от Россельхознадзора на сумму свыше четырех миллионов рублей за установку трубы водозабора на глубину десяти метров.

Так что мечты о собственной бензоколонке прямо в огороде оказались несбыточными. Ничего кроме проблем хозяину участка находка нефти не принесет, чистой воды в кране можно так и не дождаться.

К слову, то что люди наткнулись именно на месторождение нефти, есть большие сомнения. Еще одна вероятная причина — техногенная. Например, нарушения на нефтедобывающем предприятии, из-за чего произошло загрязнение грунтовых вод.

Или утечка из трубопровода, проходящего неподалеку от поселка.

«Однозначно это ЧС, это чрезвычайная ситуация. Возможно, трубопровод-нефтепровод где-то пробило. И возможно это случилось не вчера, ни сегодня. Могло случиться и месяц назад, и полгода назад, и год назад. И только-только оно могло доползти. Возможно, где-то аварийную ситуацию скрыли», — предполагает эколог и общественный инспектор Росприроднадзора Рамис Теляпкулов.

Но главное для жителей сейчас даже не причина, а следствие — отсутствие чистой воды. То, что еще недавно было источником жизни, сегодня вызывает тревогу и опасения.

«У меня трое детей. Мне нужно их мыть, они на тренировки ходят, им же мыться каждый день нужно. Кушать нормально не приготовишь, посуду не помоешь. Ничего не сделаешь. Это же все быстрее нужно решать, проблему эту», — говорит Лидия Мурашева, хозяйка участка.

О случившемся уже в курсе Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура — специалисты собираются взять пробы черной жидкости. Семье должны организовать подвоз чистой питьевой воды. Экспертам предстоит выявить источник загрязнения.

Самое важное — не допустить расширения зоны поражения, ведь «нефтяная лихорадка» в итоге может обернуться реальной угрозой для жизни целого поселка.

