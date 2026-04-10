«Люблю каждого, даже пьяного»: экс-солист «На-На» Соколов про зрителей

За 30 лет на сцене певец сохранил живой интерес к аудитории и до сих пор выходит в зал пообщаться с поклонниками.

Бывший солист группы «На-На» Паша Соколов готов видеть на своем выступлении абсолютно любого зрителя. Даже если он придет на шоу нетрезвым и потребует ответственности от артиста, найдется способ именно его сделать счастливым. За 30 лет на сцене артист отлично изучил свою аудиторию. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«А я люблю каждого зрителя, даже пьяного, потому что они веселые. Но я им даю позитив, да, я им даю же позитив. Я же выхожу на сцену, и пьяные люди становятся позитивными, даже если они пришли с негативом», — сказал исполнитель.

По словам артиста, у него случались стычки с подвыпившими поклонниками, которых приходилось усмирять. Но для такого случая всегда находились нужные слова. В каждом конфликте со зрителями Соколову удавалось найти компромисс.

«Просто так вот случилось, что мы в зал все время выходим, чтоб почувствовать зрителя. Это еще со времен группы, вот, потому что это очень важно. И я всегда прошу световиков включать свет в зале, чтобы видеть эмоции, это очень важно», — заключил певец.

Группа «На-На» появилась на российском эстрадном горизонте в начале 1990 годов. Это был один из первых российских бойз-бэндов, который прославил не только парней-солистов, но и их продюсера Бари Алибасова. На протяжении десятилетий коллектив оставался одним из самых популярных в стране. Сегодня «На-На» все еще существует и гастролирует, но состав ее изменился. Соколов развивает сольную карьеру с 2008 года.

Ранее в интервью 5-tv.ru музыкант назвал неожиданную причину скандала на концерте своей коллеги, певицы Анастасии Сланевской, известной как Слава.

