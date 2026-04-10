«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена

Трамп выложил видео с убийством женщины иммигрантом и обвинил в нем Байдена

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social запись с жестоким убийством женщины, произошедшим на автозаправке во Флориде.

В своем посте он связал трагедию с миграционной политикой демократов, заявив, что подозреваемый оказался в стране благодаря решениям администрации бывшего лидера Штатов Джо Байдена.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина нападает на женщину с молотком после попытки повредить ее автомобиль. Видео, по словам политика, является доказательством серьезных последствий действующих программ для мигрантов.

«Видео ее жестокого убийства — одна из самых зверских вещей, которые вы когда-либо увидите. Этому животному разрешили остаться здесь, потому что администрация Байдена предоставила ему и всем гаитянам „Временный защитный статус“ — массово злоупотребляемую и мошенническую программу, которую моя администрация стремится прекратить», — написал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что подобные случаи должны повлиять на позицию судей с либеральными взглядами, которые, как считает Трамп, препятствуют реализации его курса в сфере миграции.

После возвращения Трампа к власти в стране стартовала масштабная кампания, направленная на борьбу с нелегальной миграцией, преступностью и бездомностью.

В рамках этой политики в крупные города, включая Лос-Анджелес и Вашингтон, были направлены подразделения Национальной гвардии.

Кроме того, американская администрация рассматривает возможность переброски до 1700 военнослужащих в 19 штатов, чтобы усилить контроль за миграционными потоками и обеспечить выполнение новых мер безопасности.

