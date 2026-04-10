«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена

Дарья Орлова
Публикация снова обострила спор о миграционной политике в США.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social запись с жестоким убийством женщины, произошедшим на автозаправке во Флориде.

В своем посте он связал трагедию с миграционной политикой демократов, заявив, что подозреваемый оказался в стране благодаря решениям администрации бывшего лидера Штатов Джо Байдена.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина нападает на женщину с молотком после попытки повредить ее автомобиль. Видео, по словам политика, является доказательством серьезных последствий действующих программ для мигрантов.

«Видео ее жестокого убийства — одна из самых зверских вещей, которые вы когда-либо увидите. Этому животному разрешили остаться здесь, потому что администрация Байдена предоставила ему и всем гаитянам „Временный защитный статус“ — массово злоупотребляемую и мошенническую программу, которую моя администрация стремится прекратить», — написал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что подобные случаи должны повлиять на позицию судей с либеральными взглядами, которые, как считает Трамп, препятствуют реализации его курса в сфере миграции.

После возвращения Трампа к власти в стране стартовала масштабная кампания, направленная на борьбу с нелегальной миграцией, преступностью и бездомностью.

В рамках этой политики в крупные города, включая Лос-Анджелес и Вашингтон, были направлены подразделения Национальной гвардии.

Кроме того,  американская администрация рассматривает возможность переброски до 1700 военнослужащих в 19 штатов, чтобы усилить контроль за миграционными потоками и обеспечить выполнение новых мер безопасности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Танцуют все: в Петербурге открылся 25-й сезон Международного фестиваля балета Dance Open
10:45
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
10:33
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
10:25
Лежат мертвым грузом: почему монеты нельзя быстро вывести из экономики
10:17
«Решают без хозяев»: в Финляндии у украинских беженцев забирают и усыпляют питомцев
10:12
Террористические методы: ЦАХАЛ продолжает наносить мощные удары по Ливану

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России
Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео