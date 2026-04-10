Пережила ДТП, но узнала о страшном диагнозе: у женщины нашли рак накануне свадьбы

Дарья Орлова
Авария стала поворотным событием в жизни невесты.

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsin

В США 31-летняя Мелисса Адамс узнала о наличии у нее онкологического заболевания четвертой стадии после того, как попала в дорожно-транспортное происшествие накануне собственного бракосочетания. Об этом сообщает People.

Женщина находилась в своем автомобиле, когда произошла авария. Она остановилась на запрещающий сигнал светофора, и в нее на скорости врезалась другая машина.

Пострадавшую экстренно госпитализировали для обследования, в ходе которого медики провели компьютерную томографию. Результаты снимков шокировали врачей и саму пациентку: в ее организме были обнаружены многочисленные новообразования.

Специалисты диагностировали у американки крайне редкую патологию — саркому из фолликулярных дендритных клеток. Этот тип рака чаще всего атакует лимфатические узлы и протекает очень агрессивно.

Сама Мелисса Адамс призналась, что в течение длительного периода времени ощущала физическую боль и замечала у себя подозрительные симптомы.

Однако женщина не спешила обращаться за специализированной помощью по этому поводу, так как списывала недомогание на проявления имеющегося у нее аутоиммунного заболевания.

Узнав о смертельно опасном диагнозе всего за сутки до торжества, пара приняла волевое решение не менять свои планы. Несмотря на тяжелые новости, невеста и ее избранник официально зарегистрировали свои отношения на следующий день после аварии.

Четвертая стадия саркомы требует немедленного и сложного лечения, к которому женщина вынуждена была приступить практически сразу после того, как надела обручальное кольцо.

