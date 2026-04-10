Полезнее овощей и фруктов: назван самый питательный животный жир

Mirror: свиной жир оказался полезнее овощей и фруктов

В глобальном списке из 100 наиболее питательных продуктов шпик занял восьмую строчку, обойдя множество растительных аналогов. Об этом сообщает Mirror.

Исследование показало, что свиной жир набрал 73 балла из 100 возможных, оставив позади такие полезные продукты, как томаты, тыква, апельсины и даже средиземноморскую классику в виде зеленого горошка.

В публикации отмечается, что данный продукт является богатым источником витаминов группы B и важных минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В отличие от говяжьего или бараньего жира, в свином содержится значительно больше полезных ненасыщенных жиров, что делает его уникальным компонентом рациона при умеренном потреблении.

Особую ценность представляет высокое содержание олеиновой кислоты — мононенасыщенного жира, который также присутствует в оливковом масле и крайне благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Издание подчеркивает, что максимальную пользу приносит жир животных, которые содержались на свободном выпасе под открытым небом, так как в их тканях накапливается витамин D.

Специалисты разделяют понятия сырого жира и смальца (вытопленного продукта), уточняя, что последний удобен в кулинарии и может заменять сливочное масло или растительные жиры при выпечке.

Несмотря на высокие позиции свинины, первое место в категории самых питательных продуктов занял миндаль, а среди рыбы лидером стал морской окунь, который ценится за низкую калорийность при высоком содержании белка. В ТОП-20 здоровой еды также вошли семена чиа, семена тыквы и листовая свекла (мангольд).

