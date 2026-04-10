Пожирают лицо изнутри: как уколы липолитиков могут привести к уродству вместо красоты

Жертвами сомнительной «схемы» стали десятки россиянок. После укола красоты вместо желаемого эффекта они получили чудовищный результат. Дело в том, что, если верить документам, препарат вообще для этого не предназначен. В инструкции черным по белому написано, что средство нужно наносить на кожу. При этом производитель рассылает клиентам совсем другую информацию. Журналисты провели собственное расследование. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова записалась на консультацию к косметологу. Там вскрылось много интересных фактов.

Изуродованные лица, разрушенная психика и сотни тысяч рублей, потраченные в попытках исправить последствия того самого рокового укола.

В таких побочных эффектах пострадавшие обвиняют нашумевший препарат «Стройность». Липолитик, который должен расщеплять жировые ткани, на деле просто пожирает лицо изнутри. У девушек провисают скулы, кожа, впадают глаза. Этот «тающий» эффект на себе хорошо ощутила Эльза из Уфы.

«Я открыла просторы интернета и увидела на биогель „Стройности“, что его не колют внутрь, получается, а только используют под мезороллер. Я обратилась к самой компании, мне добавили в чат, где находятся 16 тысяч участников, и я видела, что там таких же пострадавших большое количество, и они сами обмениваются этим опытом», — рассказала пострадавшая Эльза.

Попадая под кожу, липолитик разрушает жировую ткань, превращая ее в эмульсию. Если ввести его неправильно, пациенту грозят тяжелые осложнения: воспаления, отеки, узелки под кожей и даже некроз тканей.

«Произошел такой вот фиброз и воспалительные гранулемы», — показывает девушка.

Вот официальный сайт производителя. На каких участках применять препарат — понятно: утверждают, что он подходит и для лица, и для тела. А вот как? В общем доступе информации нет. Запрашиваем ее под видом дистрибьютора — получаем целые схемы: как, куда и сколько колоть.

Но вот интересный факт. Смотрим на упаковку, написано: «Нанести необходимое количество геля на обрабатываемую поверхность и использовать мезороллер». Про инъекции — ни слова. Но косметологов это не останавливает. Идем к одному из таких на консультацию.

— Вот здесь написано: «гель косметический для ухода».

— Они на всех так пишутся.

— Да?

— Да. Это производитель себя обезопасил. Это вот прям самый один из лучших из липолитиков. В моей практике все было хорошо.

«Известия» отправили официальный запрос в компанию: почему гель, который не предназначен для инъекций, продают под видом липолитика? Ответа не получили.

Один из офисов компании — пункт выдачи заказов — находится на западе Москвы. Неприметная двухэтажка, по соседству пиццерия, служба доставки. Именно сюда стекаются флаконы липолитика, который по документам числится обычным гелем для мезороллера.

Согласно базе данных «СПАРК», производитель «Стройности» имеет сертификаты на косметические средства по уходу за кожей, кроме лекарственных, против и для загара, а еще маникюра и педикюра. Про инъекционную косметологию — ни слова.

«Он снижает расходы по регистрации этого препарата. Документальную ответственность про возможные риски, которые могут от него наступить», — пояснил юрист, председатель ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

То есть по закону он числится как косметика, ни по реестрам лекарственных препаратов, ни по перечню медицинских изделий этот токсичный коктейль не бьется. Вводить в организм его нельзя. Это подтверждают и врачи.

«Это просто преступление — вводить такие препараты по лицу. И действительно, специалисты, которые проводят такие процедуры, можно называть их преступниками», — заявила врач-дерматолог-косметолог Наталья Самович.

Еще одна особенность этого препарата — эффект отложенного воздействия, проявиться который может спустя годы. И при одном неверном движении липолитик, который многие выдают за чудо-средство, становится химической бомбой замедленного действия, которая прицельно бьет по красоте.

