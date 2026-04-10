Путин поздравил ядерный центр в Сарове с 80-летием

Борис Сатаров
Президент подчеркнул, что именно там был заложен фундамент ядерного щита страны.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики с 80-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул важность этого события для всего государства.

«Именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что в Сарове разработаны уникальные технологии для оборонной промышленности, энергетики, транспорта, медицины, освоения Арктики, Мирового океана и космических исследований. Эти успехи, по его словам, стали возможны благодаря самоотверженному труду выдающихся ученых, инженеров и специалистов.

Президент пожелал коллективу успешной реализации намеченных планов.

