Мошенники начали делать пользователей «админами» опасных каналов с целью шантажа

Эфирная новость 22 0

Мишенью аферистов и жертвами шантажа становятся подростки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники начали делать пользователей администраторами опасных каналов с целью шантажа

Новая мошенническая схема набирает популярность в интернете. Как выяснили «Известия», аферисты назначают случайных пользователей администраторами каналов в мессенджерах.

А после шантажируют своих жертв. Их запугивают уголовным преследованием за опубликованные ранее посты, которые нарушают российские законы. Как сообщают эксперты, мишенью в данном случае становятся подростки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлена новая мошенническая схема: аферисты распространяют фишинговые ссылки под видом записи голосовых сообщений в поддержку бойцов СВО. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники пишут пользователям от имени знакомых с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Чтобы это сделать, необходимо перейти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму. Переход по таким ссылкам ведет к краже учетных данных, захвату аккаунта или запуску многокомпонентной атаки. Аферисты сознательно давят на доверие и эмоциональную реакцию жертв.

Также в ведомстве сообщили, что более 100 тысяч российских подростков вовлечены в сдачу в аренду своих аккаунтов в Telegram, которые затем используются мошенническими кол-центрами. Первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин отметил, что ущерб от таких преступлений носит массовый характер, а для их совершения теперь не требуется специальных навыков. Набирает популярность еще одна схема — злоумышленники присылают ссылки от имени маркетплейсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

