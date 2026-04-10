Символ города: в Петербурге начался сезон развода мостов
Впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа — Большой Смоленский мост, который еще строят.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева; 5-tv.ru
Зрелище, ради которого в Петербург едут миллионы туристов, — на Неве стартовал сезон разводки мостов. Дворцовый и Троицкий по традиции раскрыли свои пролеты первыми. В ближайшие дни в привычный график войдут и остальные.
А еще впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа. Суда начнет пропускать строящийся Большой Смоленский мост.
В Санкт-Петербурге уже проводилась техническая разводка мостов, специалисты проверяли работу всех систем.
Навигация же в городе на Неве началась на две недели раньше обычного срока — в конце марта. Первые прогулочные суда уже прошли по реке, на регулярные маршруты по рекам и каналам готовилсь выйти экскурсионные катера. Северная столица готова к началу большого туристического сезона.
