Символ города: в Петербурге начался сезон развода мостов

Впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа — Большой Смоленский мост, который еще строят.

В Петербурге начался сезон разводки мостов

Зрелище, ради которого в Петербург едут миллионы туристов, — на Неве стартовал сезон разводки мостов. Дворцовый и Троицкий по традиции раскрыли свои пролеты первыми. В ближайшие дни в привычный график войдут и остальные.

А еще впервые за 40 лет откроется новая разводная переправа. Суда начнет пропускать строящийся Большой Смоленский мост.

В Санкт-Петербурге уже проводилась техническая разводка мостов, специалисты проверяли работу всех систем.

Навигация же в городе на Неве началась на две недели раньше обычного срока — в конце марта. Первые прогулочные суда уже прошли по реке, на регулярные маршруты по рекам и каналам готовилсь выйти экскурсионные катера. Северная столица готова к началу большого туристического сезона.

Символ города: в Петербурге начался сезон развода мостов
